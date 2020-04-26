4.5 yıl sonra kozlarını paylaşacaklar! Slutsk'ın Belshina karşısında iddaa oranı...

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SLUTSK - BELSHINA



Geçtiğimiz hafta Soligorsk deplasmanında 2-1 kazanan Slutsk, averajla da olsa ilk 5 hafta sonunda ligin zirvesine oturmayı başarmıştı ama tecrübeli stoper Denis Obrazov kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve bu hafta takımını yalnız bırakacak. Obrazov'un yerine Vitali Pavlov'un Soslan Takulov ile maça bekleniyor.



Aynı maçı yarıda bırakan sağ açık Marat Buraev'in de durumu maç saati netleşecek. Buraev yetişmezse Evgeni Veljko ilk 11'de olacaktır.



Vysshaya Liga'nın yeni takımı Belshina ise forvete takviye yaptı. Geçtiğimiz sezon Gomel'de forma giyen Nivaldo kadroya katıldı ve Slutsk deplasmanında forma giyeceği açıklandı.



İlk 3 maçını kaybeden, son 2 hafta 1'er puan alan Belshina, 5 maç sonunda Smolevichi ile birlikte galibiyeti olmayan iki takımdan biriydi...



Belshina'nın son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.



İki takım yaklaşık 4.5 yıl sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Slutsk, rakibi Belshina'ya karşı sahasında oynadığı son 3 maçta fire vermedi!



Slutsk'ın ligdeki son maçı "KG VAR" oldu, bu 3 maçın 2'sinde "2.5 ÜST" tercihi de kazandırdı.



%30'luk kesim bu maçta ev sahibinden hata beklemiyor.



Slutsk bu yıl herkesi şaşırttı ve ilk 5 hafta sonunda ligin zirvesine oturdu. Geçtiğimiz yıl birçok sıkıntı yaşayan ev sahibi çok moralli. Belshina ise henüz galibiyet alamadı.



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