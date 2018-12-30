Son Dakika Haberleri: 4.5 yılda 3.746 çalışma belgesi verildi

4.5 yılda 3.746 çalışma belgesi verildi

52 dakika önce

Son dört buçuk yılda Yıldırım Belediyesi tarafından müteşebbislere 3 bin 746 iş yeri çalışma belgesi verildi.

4.5 yılda 3.746 çalışma belgesi verildi, System.String[]
Son dört buçuk yılda Yıldırım Belediyesi tarafından müteşebbislere 3 bin 746 iş yeri çalışma belgesi verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:40 

Ekonomi
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