4.5 yılda 3.746 çalışma belgesi verildi
52 dakika önce
Son dört buçuk yılda Yıldırım Belediyesi tarafından müteşebbislere 3 bin 746 iş yeri çalışma belgesi verildi.
Son dört buçuk yılda Yıldırım Belediyesi tarafından müteşebbislere 3 bin 746 iş yeri çalışma belgesi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:40
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