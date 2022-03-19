4.5G'nin performansına bağımsız danışmanlık şirketinden onay - Son Dakika

Vodafone'un kesintisiz 4.5G bağlantı kalitesi, Accenture'a bağlı, Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut tarafından kasım ve Aralık 2021'de yapılan testlerle onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, mobil altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirerek müşterilerine en iyi dijital deneyim sunmaya devam ediyor. Vodafone, Accenture'a bağlı, Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut'un, Kasım ve Aralık 2021'de Türkiye'de 7 bin 700 kilometre yol kat ederek yaptığı 4.5G bağlantı deneyimi testlerinde rekabetçi bir performans gösterdi.

umlaut'un çeşitli uygulamalardan yıl boyunca topladığı, ülke çapında milyonlarca anonim örneklem içeren mobil deneyim verileri doğrultusunda, Vodafone 4.5G'nin en geniş kapsama alanı ve kesintisiz bağlantısı ile hem 4.5G performansında öncü olduğu hem de mobil oyunlarda en düşük ping garantisi sunduğu onaylandı.

"Müşterilerimizin ihtiyacına en iyi şekilde karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Vodafone olarak, müşterilere en kaliteli bağlantı deneyimini kesintisiz bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi umlaut'un 2022 raporunda yer verdiği test sonuçları da bizi destekliyor. Rapora göre üstün kaliteye sahip 4.5G altyapımızla en geniş kapsama alanı ve kesintisiz bağlantı sunuyoruz. Bu sayede, sürülen rotada rekabetçi bir performans sunarken, tüm Türkiye'den toplanan anonim veriler bazında ise sunduğumuz öncü 4.5G deneyiminin yanı sıra mobil oyunlarda da en düşük ping garantisi sağlayabiliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyacına en iyi şekilde karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Vodafone'dan rekabetçi performans

umlaut'un raporunda, Vodafone, 1000 üzerinden toplam 862 puanla müşterilerine 4.5G'de rekabetçi bir performans sundu. Vodafone, aynı zamanda çeşitli uygulamalardan toplanan ve ülke çapında milyonlarca örneklem içeren mobil performans verileri doğrultusunda 4.5G deneyiminde en yüksek skora ulaştı.

Öte yandan umlaut raporunda Vodafone, 4.5G kapsamasında liderliğe yerleşirken, mobil oyunlarda da en düşük ping süresiyle dikkati çekti. Raporda Vodafone'un, kesintisiz 4.5G bağlantısı sayesinde toplam yüzde 91 güvenilirlik oranıyla rekabetçi sonuçlardan birini elde ettiğine de yer verildi.