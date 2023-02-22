4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı - Son Dakika
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4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı

22.02.2023 21:19

4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı Elazığ'da 17 Şubatta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıkların zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi.

4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı

ELAZIĞ - Elazığ'da 17 Şubatta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıkların zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 4,6 büyüklüğündeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya kendilerinin de şaşırdığını söyledi.

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Oluşan yarıkların ardından Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kanık ve Elazığ Belediyesi jeoloji mühendisi Özkan Sarısu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 4,6 büyüklüğündeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya kendilerinin de şaşırdığını söyledi.

"Bir fay kırığı ya da yarığı değil"

Bölgede incelemelerde bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, "Yolüstü köyü üstünde meydana gelen bir yarıkla veya çatlakla ilgili vatandaşlarımızın endişesini giderme adına yerinde incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittik. Olay yerinde inceleme yapmak için Fırat Üniversitesinden Jeoloji Bölümü hocamız Mustafa Kanık ile Elazığ Belediyesi jeoloji mühendisi Özkan Sarısu'dan oluşan bir heyet oluşturduk. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda oluşan yarığın bir sıvılaşma sonucu meydana geldiği deprem sonucu oluşan bu sıvılaşmada yerin altında yani alt seviyesinde bulunan kumun ve yeraltı su seviyesinde bulunduğu için kumun titreşim halinde yer yüzeyine çıkması şeklinde oluşan bir olaydır. Burada vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Bir fay kırığı ya da yarığı değil" dedi.

"Sıvılaşma daha çok 5.5 ve 6 büyüklüğünde meydana gelen bir olaydır"

Bölgeden numune aldıklarını söyleyen Daş," Aldığımız bu numuneleri de bilimsel olarak yine inceleyeceğiz. Herhangi anormal bir duruma rastlanırsa yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. 4.6 şiddetinde meydana gelen bir depremde oluşması bizi de şaşırttı. Ama güncel alüvyonlarda olması Fırat Nehrine çok yakın olmasından dolayı oradaki kumun çok seyrek olması ve su seviyesinin yüksek olmasından dolayı 4,6 şiddetindeki sıvılaşma meydana getirmiş. Ama normalde daha yüksek 5.5 ve 6 oranında meydana gelen bir olaydır sıvılaşma o yüzden bizler için de güzel bir örnek olmuş oldu. Deprem bölgesinde çalışan meslektaşlarımız ve bilim insanları içinde güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Fırat Üniversitesi, Elazığ, Deprem, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı - Son Dakika

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