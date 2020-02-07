4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinden Elazığ'a yardım - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş Kur'an Kurslarındaki öğrenciler Elazığ'da depremden etkilenen ailelere ve çocuklara ulaştırılmak üzere yardım topladı.



Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İhsan Açık, Türkiye'nin dört bir yanında 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında depremden etkilenen aileler için yardım topladığını söyledi.



"Minik Kur'an talebeleri hayırda yarışıyor"



Etimesgut Hz. Ali Camii, 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin de depremzede aileler için topladığı yardım ve evlerinden getirdikleri oyuncakları Elazığ ve Malatya'daki çocuklara ulaştırılmak üzere kendilerine teslim ettiklerini belirten Açık, "Minik kalpler adeta hayırda yarışıyor. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman yavrularımız gösterdikleri yardım seferberliğiyle Türk milletinin 7'den 70'e hayır konusundakini hassasiyetini gösteriyor. Elhamdülillah komşusu açken tok yatmayan bir nesil yetişiyor. Minik Kur'an talebelerimiz kocaman yürekleri ve yaptıkları yardımlarla soğuk kış günlerinde çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtıyor" diye konuştu.



Özellikle küçük yaştaki çocukların iyilik yolunda atmış oldukları kocaman adımları çok önemsediklerine dikkati çeken Açık, şöyle devam etti:



"Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte 81 il ve 922 ilçe müftülüğü ile 90 bin cami ve yaklaşık 40 bin Kur'an kursunda çocuklara, gençlere, kadınlara, Hazreti Peygamberin (s.a.v.) insanlığa kazandırdığı değerleri aktarmaya çalışıyoruz. Bu hizmetleri verirken yavrularımız yardımlaşma, paylaşma duygularını da öğreniyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak düzenlediğimiz kampanyalardan haberdar olan yavrularımız boylarından büyük bir hassasiyetle dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara yardım etmek için seferber oluyor. Yavrularımız kardeşlerinin soğukta üşümesine, çamur deryası içerisinde oyun oynamasına, oyuncaksız kalmasına en önemlisi de açlıktan ölmesine gönülleri razı olmuyor. Belki de aylardır, yıllardır özlemini kurdukları oyuncakları almak için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları hiç düşünmeden ihtiyaç sahibi kardeşlerine gönderebiliyor. Daha önce düzenlediğimiz, Yemen'e Sessiz Kalma, Yolun İyilik Olsun, Şimdi Yaraları Sarma Zamanı, Bir Damla Hayat gibi kampanya ve projelerimize destek olmak konusunda çok büyük duyarlılık gösterdiler. Geçmişte düzenlediğimiz kampanyamıza kendisine hediye edilen altını dahi bağışlayan öğrencilerimiz vardı. Bu hadiseler Türk Milleti'nin 7'den 70'e yardımseverlikte yarıştığının göstergesi."



Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına göre dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumunda olduğuna dikkati çeken Açık, "Bu yavrularımızın hassasiyeti devam ettiği sürece inşallah bu özelliğimizi de ilelebet korumuş olacağız. Öğrencilerimize, onlara yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran velilerine, öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden ebeden razı olsun" dedi. - ANKARA