4,7 büyüklüğünde deprem - Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar - Son Dakika

4,7 büyüklüğünde deprem - Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar
27.11.2020 12:07
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Çevreye 'çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Maske takmayan pazarcı savunmasıyla şaşırttı: Müşteri yok, vakalar olsa ne olur? Müslüman adam ölümden korkmaz