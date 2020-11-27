4,7 büyüklüğünde deprem - Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar - Son Dakika

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Malatya 'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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