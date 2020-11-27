4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4) - Son Dakika

4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)

27.11.2020 12:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem anında vatandaşların bir iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)
4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)
4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)
4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)

112 Acil, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4) - Son Dakika


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