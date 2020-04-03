4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika

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4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu
6 saat önce
4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu.
4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluştu
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 08.44 sıralarında Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı yaşanmazken, bazı evlerde ise çatlaklar oluştu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada da, saat 08.44'te merkez üssü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ve herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:37 Kaynak: İHA
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