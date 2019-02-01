Son Dakika Haberleri: 4.7 milyar TL navlun geliri yabancıya gitti

4.7 milyar TL navlun geliri yabancıya gitti

1 saat önce

Türk nakliyeci Avrupa'dan boş dönüşler nedeniyle sıkıntıya girdi, bunu fırsat bilen yabancı nakliyeci ihracat, ithalat ve transit taşımalarda payını artırdı.

4.7 milyar TL navlun geliri yabancıya gitti, System.String[]
Türk nakliyeci Avrupa'dan boş dönüşler nedeniyle sıkıntıya girdi, bunu fırsat bilen yabancı nakliyeci ihracat, ithalat ve transit taşımalarda payını artırdı. Yerli firmalar 2018'de 2.7 milyar euro navlun geliri elde ederken, 800 milyon euroluk navlunu ise yabancı kaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 

İhracat, Avrupa, Ekonomi
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