Son Dakika Haberleri: "4,7 milyon yabancı aramızda"

"4,7 milyon yabancı aramızda"

5 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ok, 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancının Türkiye'de yaşadığını açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ok, 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancının Türkiye'de yaşadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:35 

Türkiye, CEO, Ekonomi
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