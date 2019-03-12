"4,7 milyon yabancı aramızda"
5 dakika önce
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ok, 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancının Türkiye'de yaşadığını açıkladı.
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ok, 192 farklı ülkeden 4,7 milyon yabancının Türkiye'de yaşadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:35
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