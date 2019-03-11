Son Dakika Haberleri: 4,7 trilyon dolarlık bütçe teklifi

4,7 trilyon dolarlık bütçe teklifi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, 4,7 trilyon dolarlık 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye sundu.

4,7 trilyon dolarlık bütçe teklifi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, 4,7 trilyon dolarlık 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye sundu. Trump'ın bütçe teklifinde federal hükümetin harcamalarında yüzde 5 kesinti öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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