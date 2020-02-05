4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü - Son Dakika

4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü

33 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası metruk bir bina çöktü.

4.8'lik depremde metruk bir bina çöktü, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası metruk bir bina çöktü. Öte yandan deprem nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar Akhisar Belediyesinin hizmet binalarında misafir edildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesi akşam saatlerinde arka arkaya yaşanan iki depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgilere göre akşam 19.47'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 20.55'te de 4.8 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Arka arkaya meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ilçe merkezinde bulunan metruk bir bina çöktü. Öte yandan depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşların evlerine girmemesi dikkat çekti. Deprem dolayısıyla evlerine giremeyen vatandaşlar için harekete geçen Akhisar Belediyesi, farklı bölgelerdeki hizmet binalarını vatandaşların kullanımına açtı. Deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar gece boyunca Akhisar Belediyesinin hizmet binalarında misafir edilecek. - MANİSA

Akhisar, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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