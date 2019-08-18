Son Dakika Haberleri: 4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı

1 saat önce

Adana'da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri İstanbul'da yakalandı.

4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı, System.String[]
Adana'da banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri İstanbul'da yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 17 Ağustos'ta 21.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Meydanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kimlik kontrolü yapan bekçiler, şüphelinin üzerinden Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıkınca şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Şüphelinin sorgulamasında gerçek adının Mehmet Emin G. olduğu, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan hakkında aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin haziran ayında Adana'da meydana gelen banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İstanbul, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı sele kurban gitti! Arkadaşları o anları anlattı Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! E-5 Karayolu'nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4,8 milyon avroluk soygunun firarisi İstanbul'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]