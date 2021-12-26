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4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem

26.12.2021 22:39
4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de bugün saat 18.15'te 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı bölgede 5,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5,5'LE YİNE SALLANDI

Bu depremin ardından kısa süre sonra saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem daha kaydedildi.

Akdeniz beşik gibi! 4,9'luk sarsıntının ardından şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem

DATÇA'TA 177 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

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Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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