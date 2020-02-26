4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika

4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor

1 saat önce

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu.

4,9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor, System.String[]

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası sokaklara çıktı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Kale ilçesi olan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar korku ile dışarı kaçtı. 24 Ocak'taki 6,8'lik Sivrice depreminin travmasını halen atlatamayan Malatyalılar, gece yarısı yaşanan deprem ile bir kez daha sokaklara çıktı.


Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.


Malatya Valisi Aydın Baruş'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.


Vali Baruş, ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu yönündeki haberlerinde gerçek dışı olduğunu dile getirdi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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