4 AB ülkesinden AstraZeneca'ya aşı için 750 milyon euro

İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa, Birleşik Krallık merkezli, AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel COVID-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro ödeyecek.

Birleşik Krallık - İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz Covid-19 aşısı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.