Son Dakika Haberleri: 4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa 4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama - Son Dakika

4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi kapsamında Karasu ilçesinde meydana gelen 4 adet hırsızlık olayını araştırmaya başladı. İnceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık olayından 16 adet suç kaydı bulunan A.K. (18) ve 3 adet suç kaydı bulunan E.M.'yi (18) tespit etti. Şahıslar yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
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