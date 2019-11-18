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4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama
6 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi kapsamında Karasu ilçesinde meydana gelen 4 adet hırsızlık olayını araştırmaya başladı. İnceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık olayından 16 adet suç kaydı bulunan A.K. (18) ve 3 adet suç kaydı bulunan E.M.'yi (18) tespit etti. Şahıslar yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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