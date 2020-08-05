4 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

4 Ağustos 2020 Haberleri
4 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Çağlar'ın takım arkadaşı James Maddison, eğlencenin dozunu kaçırınca gündem oldu
- Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
- Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
- Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı
- Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
- MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
- Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
- Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
- Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
- Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
- Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
- Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
- Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
- Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
- Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
- Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
- Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var
- Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
- Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
- Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
- Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
- 'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
- Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz
- İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı iddialarını yalanladı
- Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu
- Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
- HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor
- El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
- Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
- Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi
- Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
- Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
- Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
- Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
- Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
- Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor
- IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:15
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