4 akademisyenin katili Volkan Bayar davasında karar çıktı (2) - Son Dakika

4 akademisyenin katili Volkan Bayar davasında karar çıktı (2)
4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Volkan Bayar'ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti.
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