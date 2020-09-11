Son dakika haberi... ESKİŞEHİR 4 akademisyenin katili Volkan Bayar davasında karar çıktı - Son Dakika

4 akademisyenin katili Volkan Bayar davasında karar çıktı (YENİDEN)

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) tutuklu yargılandığı davada, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetleri azmettirdiği iddiasıyla yargılandığı iddiasıyla yargılanan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin Yağan (36) ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat ettirildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin ardından Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, katil zanlısı Volkan Bayar, tutuklu olduğu Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanmak istemediği için katılmadı. 'Tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ise salonda hazır bulundu.

Eski eşi Volkan Bayar'ı cinayetlere azmettirdiği öne sürülen Saadet Aylin Yağan, 'Savcılığın hakkımdaki suçlamalarını kabul etmiyorum. Biz Volkan ile boşandık, zaten fiili olarak da ayrı yaşıyorduk. Volkan ile aramızdaki mesajlaşmalar, azmettirmeye ilişkin değildir, benim silahtan haberim yoktu. Maktullerle aramda herhangi bir husumet yoktur. Olaydan sonra Volkan ile aramızda kaydedilmiş olan telefon görüşmeleri içeriği itibariyle de onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermemektedir. Beraatimi talep ediyorumö dedi.

SAVCI, 2 SANIĞA DA CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanıklardan Volkan Bayar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Saadet Aylin Yağan'a da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

ÖMÜR BOYU HAPİS VERİP, İYİ HAL UYGULAMADI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Volkan Bayar'ı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 3 yıl hapis cezası ile 5 bin lira para cezası verdi. Mahkeme cezalarda 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Davanın tutuksuz sanığı Volkan Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin Yağan ise 'azmettirme' suçuna ilişkin 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat ettirildi.

Öldürülen akademisyenlerin aileleri mahkeme Saadet Aylin Yağan'a verilen beraat kararına tepki gösterdi.

Adliye çıkışı öldürülen Fatih Özmutlu'nun babası Arif Özmutlu, 'Ben adalet istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum. Hakimse hakim gibi vicdanını dinleyerek karar vermesi lazımdıö dedi. Öldürülen akademisyenlerin mesai arkadaşı Yalçın Bay ise Yağan'ın beraat kararına ilişkin 'Allah'ın adaletini ve yüce Türk adaletini kimse yanıltamazö yorumunu yaptı.