4.Anadolu Aünlerinde Malatya standına ilgi

Bursa'da düzenlenen 4.Anadolu Günlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Malatya standı yoğun ilgi gördü.



Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen Bursa 4. Anadolu Günleri Merinos Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında devam ediyor. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 4. Anadolu Günleri ziyaretinde bulunarak stantları gezdiler. Başkan Gürkan gün içerisinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Malatya Belediye eski Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, Bursa Malatyalılar Dernek Başkanı Ali Bozkurt ve yönetimi ile bir araya geldi.



Osmanlı Payitahtı kentlerinden biri olan Bursa'da bulunmaktan duyduğu onura dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fuarla ilgili değerlendirmesinde ise, "Anadolu'nun bütün renklerini 4. Anadolu Günleri Fuarında toplamışlar. Stantları gezdik. Stantlarda şehirlerimizin kendi kültürlerini tanıtma noktasında yapılan etkinlikleri yakında gördük. Anadolu'nun dört bir yanında gelen insanların Bursa paydaşında buluştuklarını ve birlik, beraberlik içinde olduklarını gördüm. Bizler de Malatya'nın kadim kültürünü Bursa'ya taşımış olduk. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bursa Dernekler Federasyonuna, Malatya Bursa Dernek Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Bursa, kültürler mozaiği bir şehir"



Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Malatyalılar ile bir araya geldik. Bursa'daki Malatyalıların yek pare vücut halinde hareket etmesi, kardeşlik içinde olması bizleri çok sevindirdi. Bursa kültürler mozaiği bir şehir. Türkiye'nin ve Anadolu'nun birlik ve beraberliğini çok iyi yansıtan bir şehir, çok değişik kültürlerin bir araya geldiği birlikte barış içerisinde yaşadığı, Malatya olarak katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Malatya ve Bursalı kardeşlerimize selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, tarafından Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Bursa temalı tablolar hediye edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan tarafından ise, Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a, kuru kayısı hediye edildi.



Yoğun ilginin olduğu Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğradığı belirtilirken, tüm ziyaretçilere kayısı ikram edildiği ifade edildi. - MALATYA