Son Dakika Haberleri: 4. Anadolu Günleri'nde Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi
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4. Anadolu Günleri'nde Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi

1 saat önce

Bursa'da devam eden 4. Anadolu Günleri'nde Malatya için ayrılan bölümde bulunan Yeni Malatyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı standa yoğun ilgi gösteriliyor.

4. Anadolu Günleri'nde Yeni Malatyaspor standına yoğun ilgi, System.String[]

Bursa'da devam eden 4. Anadolu Günleri'nde Malatya için ayrılan bölümde bulunan Yeni Malatyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı standa yoğun ilgi gösteriliyor.


Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 4. Anadolu Günleri'ne Malatya'dan da yoğun katılım var. Tanıtım günlerinde ilk günden itibaren en fazla ilgiyi Yeni Malatyaspor standının gördüğü bildirildi.


Açılan stantla Bursa ve çevre illerdeki Malatyalıların Yeni Malatyaspor ile buluşması amaçlanırken, forma satışlarından da önemli bir gelirin beklendiği ifade edildi.


Stadı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da ziyaret ederek bir süre ürünleri inceledi.


Gürkan burada yaptığı açıklamada, tanıtım günlerinin şehirlerin marka değerlerini arttırmaya yönelik önemli bir platform olduğunu söyledi. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Malatyaspor, Malatya, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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