4. Antalya Akra Caz Festivali 25 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenecek "Antalya Akra Caz Festivali" 25 Eylül-9 Ekim tarihlerinde ünlü isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festival, Akra Hotels'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. Akra Hotels tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festivalin bilet gelirleri, yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak.

Festival, Hollanda'da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu'nun konseri ile başlayacak. 25-26 Eylül'deki açılış konserlerinde caz, blues, funk ve etnik ritimleri birleştirdiği bestelerini seslendirecek Karsu'nun yanı sıra Akra Jazz Band da sahne alacak.

Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler, funky ve enerjik ritimlere sahip, caz repertuvarından oluşan "Funkbook" projesiyle 29 Eylül'de sahnede olacak.

Dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası, güçlü sesiyle Fantine'nin solist olarak yer alacağı konserle 1 Ekim'de festival sahnesine çıkacak.

Elif Çağlar (vokal), Çağrı Sertel (tuşlu çalgılar), Alp Ersönmez (bas gitar) ve Volkan Öktem'in (davul) bir araya gelmesiyle 2019'da kurulan "Sonic Boom" projesi 2 Ekim'de dinleyenlerle buluşacak

"İstanbul Sessions" projesiyle İstanbul'un dinamik renklerini sunmaya devam eden İlhan Erşahin, sevilen parçalarıyla festivalde yer alacak. Erşahin, grubuyla ve Arto Tunçboyacıyan'ın konuk sanatçı olarak katılımıyla 6 Ekim'de sahne alacak.

Fazıl Say yeni albümüyle ilk kez dinleyenlerle buluşacak

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki konser verecek. Sanatçının, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü Antalya'da ilk kez dinleyenlerle buluşacak.

Fazıl Say şarkılarını solist Serenad Bağcan yorumlayacak. Say'a vurma sazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde Jamal Aliyev eşlik edecek.