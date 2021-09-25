4. Antalya Akra Caz Festivali başladı - Son Dakika

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali" Karsu konseriyle başladı.

Akra Hotels tarafından düzenlenen ve Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festivalin açılış konseri, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalin ilk konserinde Hollanda'da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu, caz, blues, funk ve etnik ritimleri birleştirdiği bestelerdi. Gecede Akra Jazz Band da sahne aldı.

Festival, 29 Eylülde gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler, funky ve enerjik ritimlere sahip caz repertuvarından oluşan "Funkbook" konseriyle devam edecek.