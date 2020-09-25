4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi - Son Dakika

4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, güvenli turizm sertifikasıyla gösterilen başarı sayesinde kentin 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, güvenli turizm sertifikasıyla gösterilen başarı sayesinde kentin 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Çetin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla ATSO olarak webinar üzerinden düzenledikleri "4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nde konuştu.

Önceki yıllarda salonlarda yaptıkları toplantıyı, artık sanal ortamda düzenlediklerini belirten Çetin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm sektörleri etkilediğini söyledi.

Turizm alanında Antalya'nın önemine işaret eden Çetin, "Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civarında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız azalmıştır." diye konuştu.

Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakın olduğunu vurgulayan Çetin, kentti turizm ve turizme bağlı işletmeler için desteklerin 2021 sonuna kadar sürdürülmesini önerdi.

Devletin ve bankaların sektör ve işletmelerin tamamına destek vermesinin zor olduğunu anlatan Çetin, illerin, sektörlerin ve işletmelerin durumunun dikkate alınarak, seçici olarak desteklenebileceğini kaydetti.

"İhracat yaptığımız ülke sayısı 161'e çıktı"

Çetin, tarım sektöründe üretim ve ihracatın arttığını ancak gelir artışının girdi maliyetlerinin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Ekonomide yeni normalin bir şartının dijital dönüşüm olduğuna dikkati çeken Çetin, dijital dönüşümde başarılı ekonomilerin ve işletmelerin bu dönemden daha hızlı ve güçlü çıkacağını kaydetti.

Çetin, KOBİ'lere asıl çözümün kredi ve KDV indirimi değil, inovasyon, dijital dönüşüm, markalaşma ve insan kaynağına yatırım olduğunu anlatmak gerektiğini bildirdi.

Verilen desteklerle geçen yıl ihracat yaptıkları ülke sayısının 161'e çıktığını vurgulayan Çetin, "Bu yıl pandemiye rağmen sebze ve meyve ihracatımız yüzde 29 artmıştır." dedi.

Antalya, Türkiye, Ticaret, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı         
22:55
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi         
21:26
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı? Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?         
18:38
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 23:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei