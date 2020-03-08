4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye 'Kadınlar Günü' mesajı - Son Dakika

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı

6 saat önce

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye Kadınlar Günü mesajı

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:03 Kaynak: AA
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