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4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı
6 saat önce
4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:03 Kaynak: AA
4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı 4. Antarktika Bilim Seferi'ne katılan kadınlardan Türkiye'ye "Kadınlar Günü" mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.
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