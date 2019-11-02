4 araç birbirine girdi
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazayı taraflar maddi hasarla atlatırken olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti ve yol trafiğe 15 dakika sonra açıldı. - ORDU
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