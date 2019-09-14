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4 araç birbirine girdi, TEM Otoyolu'nda 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

1 saat önce

4 araç birbirine girdi, TEM Otoyolu'nda 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

4 araç birbirine girdi, TEM Otoyolu'nda 7 kilometre araç kuyruğu oluştu...Trafik havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolun İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Korutepe tünelleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden firen yaptı. Arkasından gelen Mücahit Ö. idaresindeki 54 ABZ 034 plakalı otomobil, yavaşlayan otomobile çarpmamak için durdu. Bu sırada aynı istikamette gelen Mehmet Emin U. yönetimindeki 11 AE 632 plakalı otomobil, Nurettin T. kontrolündeki 11 DJ 974 plakalı otomobil ve Aytekin G. idaresindeki 11 AL 253 plakalı otomobil çarpıştı. 4 aracın karıltığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ksıa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı tespit edildi.

Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi

4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine intikale eden ekipler tarafından trafik, tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM'deki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. ekiciler yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

4 araç birbirine girdi, TEM Otoyolu'nda 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu
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