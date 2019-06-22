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4 aracın bir birine girdiği akıl almaz kazada 1 kişi yaraladı

1 saat önce

4 aracın bir birine girdiği akıl almaz kazada 1 kişi yaraladı Denizli'de alt geçitte akıl almaz trafik kazası Akıllara durgunluk veren kazada araçlar üst üste çıktı alta geçitte meydan gelen kazada üst üste çıkan araçlarda çok sayıda yaralı varDENİZLİ - Denizli'de alt geçitte meydana gelen...

4 aracın bir birine girdiği akıl almaz kazada 1 kişi yaraladı
Denizli'de alt geçitte akıl almaz trafik kazası
Akıllara durgunluk veren kazada araçlar üst üste çıktı
alta geçitte meydan gelen kazada üst üste çıkan araçlarda çok sayıda yaralı var
DENİZLİ - Denizli'de alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 4 araç bir birine girerken, çarpışmanın etkisi ile üst üste çıkan araçlarda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Antalya kara yolu üçgen köprülü kavşakta meydana geldi. Delikliçınar alt geçidinde yaşanan kazada iddialara göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 SN 203 plakalı otomobil önünde seyir eden 20 AU 707 Hüseyin D., idaresindeki lüks araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan iki araç bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek Mustaf M.'nin kullandığı 20 ASN 18 ve Ferhat T., yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile lüks araç otomobillerin üstüne çıktı. Akıllara durgunluk veren kazanın ardından olaya neden olan 20 SN 203 plakalı otomobilin şoförünün olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı öne sürüldü. Kazada sürücülerden Hüseyin D., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her hangi başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçlarda güvenlik önlemi aldı.
Kaza sonrası Denizli-Antalya karayolu tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.
4 aracın bir birine girdiği akıl almaz kazada 1 kişi yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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