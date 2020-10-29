Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı

29.10.2020 11:07

Bir son dakika haberine göre Çorum'da düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kameralara yansıdı.

Çorum'da düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kameralara yansıdı.

Kentte meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Çorum'da kara yolu üzerinde seyreden bir araç tali yola dönmek için sinyalini vererek beklemeye başladı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da yavaşlayarak bekledi. Karşı yönden gelen araçların geçmesini isteyen araç, yaklaşık 15-20 saniye kadar yol üzerinde bekledi. Bu sırada güzergahı kullanan başka bir araç yavaşlarken arkadan gelen başka bir araç ise manevra yaparak durabildi.

Düğün konvoyundaki 4 araç birbirine girdi

Gelin arabasıyla birlikte düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 araç güç bela durabilirken arkadan gelen iki araç yavaşlayan diğer iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar da savrulurken yürekler ağza geldi. Kameralara yansıyan düğün konvoyundaki zincirleme kaza da kuralların ve takip mesafesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Diğer araçların kıl payı kurtulduğu kazada maddi hasar oluştu. - ÇORUM

Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı
Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı

Trafik Kazaları, Düğün, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Düğün konvoyundaki kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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