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TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu

27.07.2021 10:46

İZMİT'te, TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

İZMİT'te, TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, 08.30 sıralarında, TEM yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür S.'nin kullandığı 34 DPU 049 plakalı otomobil, yan yana giderken Ahmet Y. yönetimindeki 06 CIR 845 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen Hüseyin İ.'nin kullandığı 34 UR 9658 plakalı minibüs ve Refik B. yönetimindeki 73 DL 660 plakalı otobüs de diğer araçlara çaptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. TEM yolunun İstanbul yönü ise kısa süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.?


TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu
TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu, İstanbul, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM'de zincirleme kaza; 4 kişi yaralandı, araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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