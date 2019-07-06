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4 aracın karıştığı kazada TEM Otoyolu trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var

1 saat önce

4 aracın karıştığı kazada TEM Otoyolu trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu'nda feci kaza, çok sayıda yaralı varDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

4 aracın karıştığı kazada TEM Otoyolu trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu'nda feci kaza, çok sayıda yaralı var
DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Kaza, Düzce'nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlatırken, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.
4 aracın karıştığı kazada TEM Otoyolu trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Ankara, Düzce, 3. Sayfa
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