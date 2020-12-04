4 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor camiasının Abdullah hocayı kabullenmesi çok önemliydi, camia hocayı sahiplendi
"Avrupa takımları Baker, Flavio, Hugo ve Edgar'ı bu hafta Trabzon'da izleyecek""Abdullah Avcı Türk futbolunda önemli yeri olan bir isim" "Onlar Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth" "Trabzonspor'da başarının sorumluluğu tüm paydaşların, olumsuzluğun sorumlusu ise başkanındır""Trabzonspor olarak temel prensibimiz yetiştirdiğimiz futbolculardan performans ve ekonomik anlamda yararlanmak" "Sörloth'a Yusuf Yazıcı'yı örnek gösteririm" "Sörloth, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden birisi" "Sörloth'un sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağız" " Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 5'te 1 bütçesine sahibiz, bu farkı taraftarımızın desteğiyle kapatıyoruz" "Kulüp 2004'ten beri ilk kez ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı" "Geçen sezon şampiyonluğu kaybetmemizde tarafsız olmanın etkisi var" "Abdullah hoca iyi başladı, devamı gelecek" "Transferde tek yetkili Abdullah Avcı"
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GALATASARAY17.30 Sarı kırmızılılarda Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇEYukatel Denizlispor mücadelesinin çalışmaları sürecek.
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AXA SİGORTA EFELER LİGİ12.00 Spor Toto - Sorgun Bld.
BASKETBOLEuroLeague19.30 Anadolu Efes - CD Saski BaskoniaING Basketbol Süper Ligi19.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji Spor KulübüKadınlar EuroLeague
17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Lyon
- Kaynak: DHA
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