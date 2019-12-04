Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, yeni maden kanunundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Yeni kanunla sektördeki zorlukların aşılmasını istiyoruz." dedi.

Emiroğlu, TMD tarafından düzenlenen "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" etkinliğinde, madencilik sektöründe, çevreyi ve iş sağlığını önceleyen örnek işletmelerin sayısının arttığını ifade etti.

Madenciliğin dünyanın en zor ve riskli yatırım alanlarından olduğuna dikkati çeken Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzde yeni bir maden kanunu çalışması var. Sektörün beklentileri oldukça yüksek. Biz yeni maden kanunuyla sektördeki zorlukların aşılmasını ve sektörün hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bugün gayri safi milli hasılada yüzde 1 seviyelerinde olan madenciliğin payını yüzde 4'lere çıkarma potansiyeline sahibiz. Bunun için insan kaynağımız, bilgi ve birikimimiz yeterli. İş sağlığı ve çevreyi de önceleyen bir anlayışla bu üretimi hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de madencilik sektörünün ihracatın yanı sıra sanayiye sağladığı ham maddeyle de ülke ekonomisinde önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Finansal piyasaların ana aktörü olan altının da bir maden ürünü olduğuna işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Madencilik, yaşamı, sanayiyi ve finansal piyasaları etkileyen bir sektör. Sürdürülebilir madencilik için çevre ve iş güvenliği kadar finansal imkanlar, mevzuat ve kamunun güçlü desteği de önemli. Ancak bunların hepsi bir arada olduğunda, sürdürülebilir madencilik yapabiliriz."

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise madencilik sektörünün gelişmesinde paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, sektörle ilgili sorunların ortak bir akılla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve insanı merkeze alan bir madencilik anlayışıyla hareket edilmesinin şart olduğuna dikkati çekerek, "Yeni bir maden kanunu çalışması var. Herkes elini taşın altına koymalı. Bu çalışma sektörümüz için ciddi bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.