4 Aralık Dünya Madenciler Günü - Son Dakika

Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Soner Erdal, dünyanın en zor ve anlamlı mesleklerinden birini de madencilerin yaptığını belirtti.

Sorgun'da yer altı maden ocağının kapatılmasının ardından sendikaya bağlı yer üstünde çalışan 55 madenci olduğunu belirten Erdal, Türkiye'de madencilik sektörünün, dünyanın en önemli maden yataklarına sahip bir coğrafyada bulunması nedeniyle gelişmiş bir sektör olduğunu söyledi.

Yer altı ve yer üstü kaynaklarını insanlığın ve ülkenin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında ve yer üstünde çalışan madencilerin, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek ekmek mücadelesi verdiğini dile getiren Erdal, "Büyük özveriyle çalışan madenciler, çok riskli ve tehlikeli koşullarda hiçmet veriyor. Dünyada ve ülkemizde yer altında ve yer üstünde canlarını ortaya koyarak çalışan, insanlık tarihindeki en zor mesleklerden biri olan madencilikle ekmeğini kazanan tüm madencilerin gününü kutluyoruz. Şehit madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.