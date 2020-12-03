GMİS Yönetim Kurulu, "Dünya Madenciler Günü kutlu olsun" - Son Dakika

GMİS Yönetim Kurulu, "Dünya Madenciler Günü kutlu olsun"

03.12.2020 15:13
GMİS Yönetim Kurulu,

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Açıklama şöyle; "4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 4 Aralık tarihi, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara'ya adanmıştır. Madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın aynı zamanda İzmit'te yaşamış olmasının ve efsanenin geçtiği mekanların Anadolu olmasının da ayrı bir önemi vardır. 4 Aralık tarihi önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm madenci kardeşlerimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. 172 yıllık üretim kültürüyle ve yüzlerce yıl üretilmeye hazır rezerviyle Zonguldak Maden Havzası, ülkemiz madenciliğinin ve emeğin başkentidir. Zonguldak taşkömürü, yüksek kalorisi nedeniyle çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, çay fabrikaları, ateş tuğla ve diğer sanayi alanlarında kullanılırken, koklaşabilir özelliği nedeniyle de demir-çelik sektöründe kullanılır. Önce Kardemir'in, sonra Erdemir'in Zonguldak bölgemize kurulmasının en önemli nedeni, koklaşabilir özellikteki taşkömürünün bu bölgede bulunmasıdır. Taşkömürü, ülkemizin demir-çelik sektörü açısından tek güvencesidir. Türkiye'nin ihtiyacını uzun yıllar karşılayabilecek rezerv ise Zonguldak'ta mevcuttur. Ülke ihtiyacı artarken, kömür üretimi azalmış, ithalat ise artmıştır. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yıllardır bu konuya dikkat çekiyor, TTK'nın yıllık 5 milyon ton üretmesi için nelerin yapılması gerektiğini her fırsatta anlatıyoruz ve önerilerimizi hem ilgililerle hem de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu bir dönemde TTK'nın işçi açıklarının biran önce giderilmesi, TTK'nın norm kadro ile çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği, yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu'na sahip çıkılmalı ve daha aktif çalışır hale getirilmelidir. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını madencilik sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Bizim için madencilerin sağlığı herşeyden önce gelir. Gerekli tedbirleri alarak özveriyle üretimi sürdürürken tüm madencilerimizden salgına karşı alınan önlemleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyoruz. Tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz." - ZONGULDAK

GMİS Yönetim Kurulu, Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Genel Maden İşçileri Sendikası, Dünya Madenciler Günü, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GMİS Yönetim Kurulu, 'Dünya Madenciler Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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