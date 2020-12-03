4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, madencilik konusunda toplumsal bilinç ve sorumluluk oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Akçul, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın en tehlikeli ve en riskli iş kolunu temsil ettiklerini belirtti.

Madenci sorunlarının sadece bir günde dile getirilmemesi gerektiğine işaret eden Akçul, yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını konferanslarda, çalıştaylarda, seminerlerde, mitinglerde, her platformda dile getirdiklerinin kaydetti.

Madencilerin birçok sıkıntısı olduğunu, bu sıkıntılardan en önemlisinin ise iş kazası olduğun aktaran Akçul, "Tek bir madencimizin burnunun dahi kanamaması için de seferber olmalıyız. Soma faciasında ve diğer maden ocaklarında şehit düşmüş bütün emekçilerimizi rahmetle, saygıyla, şükranla anıyor, bütün maden emekçisi kardeşlerimin Madenciler Günü'nü tekrar kutluyorum." ifadesini kullandı.