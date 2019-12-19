4 arkadaşını yakan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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4 arkadaşını yakan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas kasten öldürmeden 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar vermek suçlarından ise 40 yıl hapse mahkum edildi.

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Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakarak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına yol açan sanık Özkan Elmas kasten öldürmeden 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüs ve mala zarar vermek suçlarından ise 40 yıl hapse mahkum edildi. Sanık Elmas karar öncesi son savunmasında, "En ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum" dedi.


İstanbul Beyoğlu'ndaki Jurnal Sokak'ta bulunan Temel Apartmanı'nda kalan 8 arkadaş arasında çıkan temizlik tartışması sonrası arkadaşları uyurken evi ateşe veren Özkan Elmas ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf Elmas'ın yargılandığı dava karara bağlandı.


İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas ile avukatları katılırken, yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingözce ve yangında hayatını kaybeden Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.


Olayı bir hafta önceden planladı


Duruşmada taraf avukatları ve sanık Özkan Elmas, Cumhuriyet savcısının önceki celse dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaasına karşın beyanda bulundu. Söz alan müştekilerin avukatları sanık Elmas'ın olayı bir hafta öncesinden planladığını kaydederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.


"Ailelerin acılarını indirecekse en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum"


Duruşmada son sözü için söz verilen sanık Özkan Elmas, amacının öldürmek olmadığını kaydetti.


İddia edildiği gibi olayı bir hafta öncesinden planlamadım diyen Elmas, "Arkadaşlarımın ailesinin acılarına saygımdan dolayı kendimi savunmayacaktım. Ama iddia edildiği gibi öldürmek gibi bir planım kesinlikle yoktu. Benim eşyalarıma zarar verilmişti. Bende eşyalara zarar vermek istedim. Ailelerin acılarını bir nebze de olsa indirecekse eğer en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum" dedi.


"Sen canisin, 4 kişiyi öldürdün"


Elmas'ın son sözlerinin ardından olayda hayatını kaybedenlerden Murat Kayacan'ın yakınları sanığa tepki gösterdi. Kayacan'ın halası olduğu öğrenilen bir kadın sanık Elmas'a, "Sen canisin oğlum. Sen 4 kişiyi öldürdün. Canımızı yaktın" dedi.


4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis


Sanık Elmas'ın son beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanık Elmas'ı 4 kişiyi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Olayda yaralanan 2 kişi yönünden kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 36 yıl hapse çarptırılan Elmas, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye atmak suçlarından ise 4 yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi.


Mahkeme, olayın ardından sanık Burak Elmas'ın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf Elmas'ın ise beraatine karar verdi. - İSTANBUL

Değerli Taş, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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