4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika

4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi

07.10.2020 15:20

4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ilki 2017 yılında düzenlenen Aronya Hasat Şenliği'nin 4.cüsü yapıldı.

4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi

YALOVA - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ilki 2017 yılında düzenlenen Aronya Hasat Şenliği'nin 4.cüsü yapıldı. Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, 17 çiftçi ile 99 dekar alanda üretim yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında araştırma ve adaptasyon çalışmalarına başlanan Aronya Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından Yalova'da üretilmeye başlandı. 2017 yılında ilk deneme bahçeleri ile çiftçiler tarafından üretimi gerçekleştirilen, "Süper Meyve" diye bilinen aronyanın üretimi hızla yaygınlaşıyor. Yalova'da 2017 yılında ilk kez düzenlenen Hasat Şenliği'nin 4.'sü Yalova Valisi Muammer Erol, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat parılda ile çok sayıda davetli katıldı.

Aronya Hasadının açılış konuşmasını Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz yaptı. Aronya'nın 2 çeşidinin fide üretimine başladıklarını vurgulayan Boz, "Anavatanı Kuzey Amerika olan Aronya'nın 1900'lü yıllarda Avrupa'da yetiştirilmeye başladığı bilinmektedir. Ülkemizde 2000'li yıllardan sonra tanınmaya başlayan aronya üzerinde ilk bilimsel ar-ge çalışmaları 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başlanmıştır. Çok yıllık çalı formunda, ocak usulü yetiştirilir ve oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile 'süper meyve' olarak da isimlendirilmektedir. Aronya türüne ait 'Nero' ve 'Viking' adında iki çeşit Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü adına tescil edilmiş olup nüve bahçe tesisi ve çeşitlere ait baz materyaller üretilmiştir. Ülkemizde fidan üreten özel sektör şirketlerine 2020 yılı içinde baz materyaller dağıtılmış sertifikalı fidan üretimine başlanmıştır" dedi.

İldeki üretimle ilgili bilgi veren Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise, "Yalova'da hali hazırda Bakanlık ve İl Özel İdaresi destekli projelerle 48 çiftçimiz tarafından toplamda 99 dekar alanda Aronya üretimi yapılıyor. Sonbahar dönemi dikimleri ile birlikte 130-140 dekar bir alanda üretime geçeceğiz. 2020 yılı itibarı ile 1.5, 2 ton civarında bir rekolteye ulaştık. İnşallah 2021 yılında ise kat be kat artacak. Organik Aronya üretimini de geliştiriyoruz. Bu kapsamda 17 çiftçi ile üretime başladık. Hedefimiz Yalova'da ki üretimin tamamını Organik Aronya'ya dönüştürmek" dedi.

Hasadın son protokol konuşmasını yapan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu Aronya isminin Türkçeleştirilmesini ve bu şekilde yaygınlaştırılmasını istedi. Kalyoncu konuşmasında, "Aronya tıbbi ve aromatik özelliği ile değerli bir bitki. Küçük alanlarda üretim yapan çifçilerin üretebileceği ve bundan kar edebileceği bir bitki. Alternatif olarak çiftçimizin ürün desenine katılmasından mutluyuz. Ancak bu yabancı isimli meyvemize Türkçe bir isim bulurlarsa tanıtımı da yaygınlaşması da daha kolay olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından aronya hasadına geçildi. Aronyaların hasadını da gerçekleştiren Vali Erol ve beraberindekiler meyveden tattı. Sağlık ve kozmetik ürünlerinin üretiminde sıkça kullanılan aronyadan pasta, reçel ve meyve suyu gibi ürünler de elde ediliyor. Program sonrasında düzenlenen kokteylde katılımcılara aronya meyve suyu, yoğurt ve reçel de ikram edildi.

4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi
4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi
4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi
4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi
4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi
4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi

Mustafa Kemal Atatürk, araştırma, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4. Aronya Hasadı Şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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