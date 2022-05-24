4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı - Son Dakika
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4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı

24.05.2022 16:18

Bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

MAĞARADA SIKIŞTIRILDILAR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

HULUSİ AKAR BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB'den yapılan son açıklamada ise "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/ YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Hulusi Akar, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı - Son Dakika


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