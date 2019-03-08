Son Dakika Haberleri: 4 Askerin Şehit Olduğu Helikopter Kazasında Fetö İhtimali de Araştırılıyor

4 Askerin Şehit Olduğu Helikopter Kazasında Fetö İhtimali de Araştırılıyor

35 dakika önce

ÇEKMEKÖY'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.

4 Askerin Şehit Olduğu Helikopter Kazasında Fetö İhtimali de Araştırılıyor, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında hem FETÖ hem de sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. 

Çekmeköy'de 11 Şubat 2019 tarihinde düşen askeri helikoptere ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirilerek sürüyor. Helikopterin düşmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ ve sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. Kazada FETÖ ve sabotaj izi olup olmadığının tespiti amacıyla düşen helikopterin bakım faaliyetleri, bakımı kimlerin yaptığı, helikopterin uçuş raporları, raporları kimlerin tuttuğu, bu kişilerin herhangi bir illegal yapılanmayla ilgilerinin olup olmadığı, helikopterin hangara giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları incelenerek helikopterin insan müdahalesi ile düşüp düşmediğine ilişkin inceleme yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:28 Kaynak: DHA

Çekmeköy, Helikopter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:03:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Askerin Şehit Olduğu Helikopter Kazasında Fetö İhtimali de Araştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]