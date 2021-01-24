4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı

24.01.2021 15:33

- 4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki eski eşi Vehbiye Aydın'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen G.Z. İstanbul'da yakalandı.

- 4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı

Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki eski eşi Vehbiye Aydın'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen G.Z. İstanbul'da yakalandı.

Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Vehbiye Aydın 4 aylık evliliğinin ardından iddiaya göre boşandığı eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve ölüm mesajları aldığını söylemişti. Polis ekipleri, çalışmalar kapsamında kadının eski eşi olan G.Z.'nin Antalya'da 2 suçtan hakkında yakalama kararı ve 8 suçtan faili firar olarak arandığı belirlendi. 22 Ocak tarihinde İstanbul'da annesinin evinde olduğu belirlenen G.Z., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan adreste yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün "Tehdit/Şantaj" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı
4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı
4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı
4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Antalya, Sarıyer, Aydın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 4 ay evli kaldığı kadına kabusu yaşatan zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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