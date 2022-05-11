4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü - Son Dakika
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4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü

11.05.2022 14:03
4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü

Burdur yolunda şarampole devrilen, tuğla yüklü TIR'ın şoförü Arif Canbulut (25), yaşamını yitirdi.

Burdur yolunda şarampole devrilen, tuğla yüklü TIR'ın şoförü Arif Canbulut (25), yaşamını yitirdi. Canbulut'un, 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Burdur kara yolunda meydana geldi. Arif Canbulut'un kullandığı 15 PB 114 plakalı tuğla yüklü TIR, Çubukbeli'nden Antalya yönüne gidilirken şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'da yalnız olan Canbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Arif Canbulut'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Bucak ilçesinin Susuz köyünde toprağa verildi. Canbulut'un 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.

4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü
4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü
4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü
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Antalya, Burdur, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ay önce baba olan TIR şoförü, kazada öldü - Son Dakika
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