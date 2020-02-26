4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

6 saat önce

Denizli'de geçtiğimiz yıl bir koleksiyoncudan piyasa değeri 500 bin TL olan 7 ipek halı çalan şahıslardan biri, koleksiyonun son parçasını turist olarak alıcı kılığına giren jandarma tarafından yakalandı.

4 ay önce çaldığı ipek halıyı jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı, System.String[]

Denizli'de geçtiğimiz yıl bir koleksiyoncudan piyasa değeri 500 bin TL olan 7 ipek halı çalan şahıslardan biri, koleksiyonun son parçasını turist olarak alıcı kılığına giren jandarma tarafından yakalandı.


24 Ekim 2019'da Tavas'ın Samanlık Mahallesi'nde halı koleksiyoncusunun evine girilerek toplam değeri 500 bin TL olan 7 halı çalınmış, olayla ilgili jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışmada Ercan K., Ertuğrul Y. ve Hasan S.'yi gözaltına almıştı. JASAT timi şahıslarla birlikte çalınan 6 halıyı da bularak sahibine teslim etti.


Olayın ardından şahısların suç ortağı olduğu iddia edilen ve koleksiyonun son parçası kendisinde olan, 'Hz. İsa'nın son akşam yemeğinin' tasvir edildiği ipek halı ile kayıplara karışan Murat K.'nin peşine düşen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmayla zanlının İzmir'de olduğunu, elindeki halıyı satmak için Karahayıt'a geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri turist gibi alıcı kılığına girerek Murat K. ile bağlantıya geçti. Ardından Murat K., elindeki ipek halıyı jandarmaya satmak isterken kıskıvrak yakalandı.


Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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