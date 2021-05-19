4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı - Son Dakika

4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı

19.05.2021 09:02
4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı, System.String[]

4 ay önce Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Uzun süredir hamile olduğu konuşulan Alkoçlar, Instagram'dan ilk hamilelik pozunu paylaşarak mutlu haberi ilan etti.

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, şubat ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile sade bir törenle nikah masasına oturdu. İlk bebeğine hamile olan Alkoçlar, kamera karşısına geçerek poz verdi.

"SAHİL TÜMSEĞİ"

4,5 aylık hamile olan Alkoçlar, bikinili şekilde büyüyen karnıyla çektirdiği pozunu Instagram hesabından paylaşarak "Sahil tümseği" notunu düştü. Aslışah paylaşımına, ablası Neslişah Alkoçlar ve model Özge Ulusoy nazar boncuğu emojisi koydu.

4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı

2 AY İÇİNDE HEM NİŞAN HEM NİKAH YAPTILAR

9 Şubat'ta aile arasındaki bir törenle nişanlanan çift, şubat ayında da Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişlerdi.

4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
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4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı

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Son Dakika Magazin 4 ay önce evlenen Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin


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