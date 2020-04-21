4 ay sonra corona virüs salgının başladığı yer Wuhan'a döndüler

Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'in Wuhan kentinin takımı Zall, 4 aylık aranın ardından şehre döndü.
Ocakta İspanya'nın Malaga şehrine giderek kampa giren Wuhan Zall takımı, koronavirüs salgınının ölümcül boyutlara ulaşması nedeniyle ülkeye dönememişti. Süper Lig'de mücadele eden Zall, Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı 16 Mart'ta Almanya üzerinden aktarmalı olarak Çin'in Shenzen kentine gitti.
Burada 3 haftalık karantina sürecini tamamlayan Zall kafilesi, 104 gün sonra şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, yarın idmanlara başlayacak.