4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. MGK son olarak 30 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Bu yılın ikinci toplantısı olan MGK'da 1,5 saat geride kaldı. Toplantı öncesi paylaşılan görüntülerde koronavirüs salgınına karşı olağanüstü bir dikkat gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında diğer üyelerin maske taktığı görüldü.
MGK'nın gündeminde Libya ve Suriye'deki kritik gelişmeler. Terörle mücadele önemli bir gündem maddesi olarak görüşülüyor. Bu kapsamda devam eden operasyonlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade ediliyor.
MGK'nın bir diğer gündemi de Doğu Akdeniz'deki sondaj gelişmeleri. Bir diğer başlık da koronavirüsle küresel mücadele noktasında alınacak tedbirler, Türkiye'nin göstereceği politika ve aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı biraz önce sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.