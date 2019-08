4 ayda 4 ton çikolata harcayarak şehir inşa etti

Belçika'da yaşayan Mesut Kırımlı 4 ton çikolata harcayarak UNESCO Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki han, hamam, konak ve cami gibi Osmanlı eserlerinin 1/10 ölçeğinde çikolatadan yaptığı tarihi yapıları müzede sergilemeye açtı.

Uzun yıllar Belçika'da bulunan ve çikolata imalatı konusunda akademik eğitim alan Mesut Kırımlı, dünyanın en iyi korunan 20 kenti arasında bulunan Safranbolu'nun tarihi evlerini ve eserlerini çikolatadan inşa etti. Osmanlı mimarisini yaşatan konak, çeşme, han, hamam ve camilere sahip eserlerinin yanı sıra Safran çiçeği, cam teras ve Meclis mağarasını çikolatadan yapan Kırımlı, yaklaşık 4 ton civarında çikolata harcadı. Her türlü çikolata kaplama tekniklerini uygulayarak inşa edilen çikolata kentinin yapımı 4 ay sürdü. İçerisinde çikolata havuzunun da yer aldığı müzeyi gezenler ayrıca çikolata yapımını da birebir izleyerek bilgi sahibi olmasının yanı sıra, kadınlara çikolatadan yüz maskesi de uygulanıyor.



"Bütün tarihi eserleri tamamen çikolatadan inşa ettik"



Belçika'da çikolata üzerine akademik bir eğitim aldığını ifade eden Mesut Kırımlı, "2014 yılında akademik alanda Belçika birinciliğim var. Çikolata benim hayatımın her evresine işlemiş durumdadır. Biz My Safran projesi ile Safranbolu'muzun kültürel ve tarihi değerlerine dikkat çekmek istedik. Toplumumuzda bir çikolata kültürü ve bilinci oluşturmak istedik. Kurmak istediğimiz zincirin ilk halkasında Safranbolu şehrini seçerek devasa boyutlarda 1 bölü 10 ölçekli ebatta Safranbolu'da görmüş olduğunuz bütün tarihi eserleri tamamen çikolatadan inşa ettik" dedi.



"4 ton civarında çikolata harcadık"



Dünyada bu tür müzelerdeki eserlerin genelde minyatür versiyonda olduğunu belirten Kırımlı, "Bu derece büyük, bir ilktir bu. Bu ilk de Safranbolu'ya nasip oldu. Çikolatanın bu derece mukavemetini arttırmak ve bu derece yüksek binalar inşa etmek gerçekten kolay değil. 4 aydır süredir geceli gündüzlü bu konu üzerinde ekip olarak çalışmaktayız. Yaklaşık olarak 4 ton civarında çikolata harcadık. Değişik kaplama teknikleri kullandık. Blok kaplama, negatif kaplama ve pozitif kaplama gibi çikolata ile ilgili her türlü tekniği bu müzede kullandık. Örnek eserlerimizde orijinalinde bir pencere hafif eğri ise bizim eserimizde o pencere de eğridir. Örneğin Ulu Camii'ye namı diğer Ayestefenos Kilisesine karşıdan baktığınızda bir pencerenin olmadığını görürsünüz. Yani biz bire bir orijinalliğine dikkat ettik ve aynısını yapmaya özen gösterdik. Tabi ufak tefek kusurlarımız muhakkak olmuştur" dedi.



"Toplumumuzun gerçek çikolata ile tanışma vakti geldi"



Türkiye genelinde insanlara çikolata adı altında kokolin içeren ürünlerin yedirildiğini söyleyen Kırımlı, "Allah bizim vücudumuzu 37.5 derecede ayarlamış. 40 derecede bir insanoğlu hasta olup ateşten ölmekte. Kakao yağı çikolatayı çikolata yapan kıymetli o güzel sağlıklı yağ 37.5 derecede tamamen çözülmektedir. Ama kokolin dediğimiz yağ ancak ve ancak 55 derecede çözülmeye başlamaktadır. Yani biz 40 derecede ölen bir vücuda, 55 derecede çözülen bir yağı çikolata adı altında doldurduk. Biz buna dur deme zamanının geldiğine inanıyoruz. Artık toplumumuzun gerçek çikolata ile tanışma vakti geldi diyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sağlıklı ve sağlıksız çikolata arasındaki farkı öğretmek istiyoruz"



Kırımlı insanların çikolata müzesini gezerken aynı zamanda el yapımı çikolatanın nasıl yapıldığını büyük bir ekran karşısında görebileceklerini ve bu anlara şahit olacaklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Çikolata konusunda da bilinçlenmektedir. Hatta bu proje bağlamında bütün ilkokulları ücretsiz olarak buraya getirmek istiyoruz. Çocuklarımızı gerçek çikolata ile sağlıklı olmayan çikolata arasındaki farkı öğretmek istiyoruz."



Müzede çikolatadan yapılmış ürünler hakkında bilgi veren Kırımlı, "Müzemize konuklarımız girdiğinde Cinci Hamamından, hanından, Safranbolu tarihi çeşmesinden, Bulak Meclis Mağarasından, krsital cam terastan, Hükümet Konağından, İzzetpaşa Camii'nden, Kaymakamlar Evinden, Ulu Cami'nden, Köprülü Mehmet Paşa Camii'nden, Lütfiye Camii'nden, İncekaya Su Kemerinden, Hıdırlık tepesinden ve Safran Çiçeği maketinden her şeyi görmekteler" dedi.



"Devlet büyüklerimizin çikolatadan dev posterlerini yapmayı planlıyoruz"



Müze içerisine ilave edecek birkaç eserin daha olduğunu kaydeden Kırımlı, "Müzemize tarihi binaların yanında Safranbolu'muza ve ülkemize hizmet veren devlet büyüklerimizin bire bir çikolatadan dev posterlerini yapmayı planlıyoruz. Onları da tamamladıktan sonra açılışımızı yapacağız" diye konuştu.



Ayrıca Kırımlı, müze içerisinde kadınlarının cilt bakım maskelerinin favorileri arasında bulunan çikolata maskesinin de yapılacağını aktardı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

