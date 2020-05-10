4 ayda bin 809 yaralı ve hasta sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 ayda bin 809 yaralı ve hasta sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

4 ayda bin 809 yaralı ve hasta sokak hayvanı tedavi edildi

6 saat önce

2020 yılının ilk 4 ayında Kocaeli'nin 12 ilçesinde hastalanan ve yaralanan bin 809 sokak hayvanı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi edildi.

4 ayda bin 809 yaralı ve hasta sokak hayvanı tedavi edildi, System.String[]

2020 yılının ilk 4 ayında Kocaeli'nin 12 ilçesinde hastalanan ve yaralanan bin 809 sokak hayvanı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi edildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm sokak hayvanlarının gıda, tedavi ve diğer bakım hizmetlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde, 2020 yılının ilk dört ayında bin 809 yaralı ve hasta sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Kocaeli'nin 12 ilçesinde yaralanan ve hasta sokak hayvanları tedavileri yapılmak üzere İzmit Sarıhocalar mevkii Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine getiriliyor. Hasta hayvanın durumuna göre muayene, röntgen, ultrason, kan ölçümü ve diğer tetkikler yapılarak tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Yaralı ev hasta sokak hayvanları hangi ilçede ise o ilçe belediyesince Büyükşehir Belediyesi'nin geçici bakımevine getiriliyor.


Sokak hayvanları, bakımevinde gerekli görüldüğü hallerde uzman veteriner hekimler tarafından bazı cerrahi müdahaleler de yapılabiliyor. 2020 yılının ilk dört ayında Başiskele'den 59, Çayırova'dan 209, Darıca'dan 233, Derince'den 74, Dilovası'ndan 124, Gebze'den 520, Gölcük'den 94, İzmit'ten 275, Kandıra'dan 60, Karamürsel'den 2, Kartepe'den 83 ve Körfez'den 76 adet olmak üzere toplamda bin 809 yaralı sokak hayvanı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi edildi.


Sokak hayvanlarının sağlığı için her türlü imkanın sağlandığı geçici bakımevinde kafeslerin hijyeni ön planda tutuluyor. Antibakteriyel fayanslar ile kapalı kafesler bakteri üremesini engelleyerek hayvanların hastalık kapmasını önlüyor. Alttan ısıtmalı olarak tasarlanmış kafesler, hayvanların soğuk havalarda üşümemesini sağlıyor. Kafesler ayrıca her gün düzenli olarak dezenfekte edilerek gerekli hijyen sağlanıyor.


Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ilgi çeken diğer bir hizmet ise hayvan yavruları için kullanan kuvöz cihazı. Yavru köpek ve kedilerin ameliyat sonrası gibi zayıf kaldığı dönemlerde kullanılabilen kuvöz, hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlayarak olumsuzlukların önüne geçiyor. Özel kliniklerde dahi az miktarda bulunan kuvöze alınan yavru hayvan; optimum ısı, nem ve havayı alarak sağlığına daha erken kavuşuyor. Ameliyatlarda kullanılan alet ve teçhizat ise özel sterilizasyon cihazında steril ediliyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:42 Kaynak: İHA


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