4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 4 ay içerisinde farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakalamayı başardı. Dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekiplerinin incelemeleri ve kontrolleri esnasında yakalandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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