4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

18.04.2022 12:27
4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 4 ay içerisinde farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakalamayı başardı. Dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekiplerinin incelemeleri ve kontrolleri esnasında yakalandı. - TEKİRDAĞ

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Jandarma, Hisarcık, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Son Dakika
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